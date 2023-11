Violenza sulle donne, "P come Penelope" lo spettacolo di Paola Fresa protagonista su Radio Rai 3

Lo spettacolo arriva da Lecce e sbarca in Radio Rai 3. Questa sera alle 20 infatti "P come Penelope" verrà trasmesso in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

«Mai come quest’anno, questa ricorrenza è un monito non rimandabile. Non dovrebbe esistere una giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, perché non dovrebbe esistere la violenza sulle donne, ma la realtà è ben lontana da quello che dovrebbe essere» dichiara l'artista Paola Fresa protagonista dello spettacolo in collaborazione con Christian Di Domenico per la regia di Emiliano Bronzino.

«"P come Penelope" è lo spettacolo a cui ho dedicato l’ultimo anno di lavoro con l’aiuto di un gruppo di colleghi straordinari», ha concluso Fresa.



"P come Penelope" mette in scena il diritto di parola di chi questo diritto non l’ha mai esercitato.

Il diritto di raccontare in prima persona la propria storia, il diritto di denunciare, se necessario.