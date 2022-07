Lecce, il rap romantico di Mecna e CoCo

Lecceinscena ospita stasera nel nuovo parco urbano Tagghiate Urban Factory di Lecce (ore 21 - ingresso 23 euro l’atteso concerto di Mecna e CoCo. Nell’ottobre del 2021, il joint album “Bromance” è stato un successo apprezzato da pubblico e critica, trascinato dal singolo “La più bella”, certificato platino da Fimi/Gfk, omaggio alla hit degli anni ’90 di Raf “Sei la più bella del mondo”, e da “Tilt”, singolo post album in collaborazione con Sangiovanni. L’intesa umana e musicale di Mecna e CoCo ha dato vita ad un repertorio dalle atmosfere leggere e sognanti, in grado di spaziare dal rap al pop all’r&b, mantenendo intatta la sua identità.

Mecna, classe 1987, è una delle voci più importanti della scena rap italiana, capace di raccontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alle liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali creano uno stile inedito e inconfondibile. A ottobre del 2020 pubblica “Mentre Nessuno Guarda”, l’ultimo fortunato album del rapper pubblicato per Virgin Records certificato disco d’Oro. Il 25 dicembre dello stesso anno l’artista si è esibito in diretta streaming nel rifugio Salei immerso nelle Dolomiti a 2250 metri di altitudine. Nel 2021 escono i singoli “Soli”, brano che vede la partecipazione di Ghemon e Ginevra e “Mille Cose”, insieme alle collaborazioni con Francesca Michielin in “Se Fossi” e con Tredici Pietro in “Oro”. CoCo (precedentemente conosciuto come Corrado), nome d’arte di Corrado Migliaro (Napoli, 22 maggio 1988), è un rapper e cantautore italiano. Inizia la sua carriera con l’alias El Niño formando il duo rap Insolens con il produttore O’Nan, nome con cui ai tempi era noto Geeno. I due entrano a far parte del collettivo ed etichetta Poesia Cruda. Nel 2021 insieme ai soci di sempre “Geeno & Luchè” droppano Topless che sarà colonna sonora delle notti d’estate italiane.

Che intesa c’è fra Mecna e Coco?

Mecna: «Questa intesa è partita proprio dall’esserci riconosciuti come due artisti simili. Abbiamo iniziato a scriverci per uno scambio reciproco di complimenti , da li abbiamo iniziato con qualche collaborazione in studio ed alla fine siamo giunti alla realizzazione di un disco insieme. L’intesa è, se possibile, ancora più forte nel live».

Qual è il confine fra il rapper ed il cantautore?

Coco: «Diciamo che il rap è il genere più vicino al cantautorato, rispetto ad altri generi credo che il confine sia quasi inesistente. Io ho sempre vissuto il rap come un mezzo per esprimere tutto quello che ho dentro, quello che sono e quello che vivo. Mi sono sempre considerato più un cantautore che un rapper».

Che posto occupa il rap nella musica italiana?

Mecna: «Credo che sia il genere più forte del momento. Già da qualche anno direi. Mentre prima i rapper venivano prestati al pop adesso sembra che stia accadendo il contrario. Ci sono sempre stati in Italia dei rapper di livello capaci di scrivere canzoni che entrassero nell’immaginario popolare di tutti. Adesso finalmente si sono accesi i riflettori su questa cosa ed iniziano pian piano ad accorgersene tutti».

