Santucci a Teatini in musica: torna “Il pianista sull'oceano”

Ispirandosi al monologo teatrale “Novecento” di Alessandro Baricco, nel 1998 Giuseppe Tornatore girò “La leggenda del pianista sull’oceano”, film che si aggiudicò ben cinque Nastri d’argento, un Efebo d’oro, sei premi Donatello e un Globo d’oro. Collante della narrazione è la straordinaria musica di Ennio Morricone, che dà voce anche alla tromba suonata in quell’occasione da Cicci Santucci, uno dei pionieri del jazz italiano. E “La leggenda del pianista sull’oceano” è proprio il nome dello spettacolo che oggi alle 20.45 inaugura, nel Chiostro dei Teatini a Lecce, la rassegna “Teatini in Musica 2022” della Camerata Musicale Salentina.

In programma le più belle colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema. Cicci Santucci sarà affiancato dalla vocalist Valentina Rossi, da Bruno Zoia al contrabbasso e Davide Pentassuglia alla batteria. Al pianoforte Luca Ruggero Jacovella, che tra le sue collaborazioni vanta anche quella con il leggendario musicista jazz Tony Scott. Il pianismo romantico di Jacovella incontrerà dunque il linguaggio improvvisativo della tromba di Santucci, ricco dell’eredità del be-bop da una parte e di uno straordinario lirismo così tanto apprezzato da grandi maestri quali Armando Trovajoli, Lionel Hampton, Gato Barbieri, Gil Evans e molti altri.

APPROFONDIMENTI MUSICA Lecce, il rap romantico di Mecna e CoCo

Il programma della rassegna

La rassegna proseguirà domenica 24 luglio con “Tierra Sonada”, un concerto che spazierà dall’opera lirica al tango, dalla canzone tradizionale ai classici internazionali, da celebri musiche del repertorio barocco e romantico a brani inediti di Enrico Tricarico, Alessandro Gazza e Giuseppe Cacciola presentate in originali arrangiamenti. Protagonista sarà l’Ensemble Terra del Sole composto da Enrico Tricarico (pianoforte), Alessandro Gazza (accordion), Armando Ciardo (violino), Giuseppe Pica (contrabbasso), e i solisti ospiti Giuseppe Cacciola, percussionista del Teatro Alla Scala; Nina Muho, soprano dell’Opera di Tirana; e Vincenzo Maria Sarinelli, tenore salentino dall’esperienza internazionale. La conduzione della serata è a cura di Lola Giuranna. Venerdì 5 agosto di scena Guido Di Leone Trio, con Guido Di Leone alla chitarra, Giampaolo Laurentaci al contrabbasso e Fabio Delle Foglie alla batteria, e con la partecipazione speciale della cantante Francesca Leone. Una serata dedicata agli standard del jazz, i brani classici e le melodie dei grandi jazzisti che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Si chiude sabato 13 agosto con “Arie e Cori d’Opera”, concerto che vedrà esibirsi i soprani Maria Luisa Casali e Luciana Distante, il mezzosoprano Antonella Colaianni, il tenore Gabriele Mangione e il baritono Carlo Provenzano insieme al Coro lirico di Lecce. Al pianoforte Vincenzo Rana, dirige Luigi Mazzotta. In programma le arie delle opere più belle di Verdi, Puccini, Gounod, Bizet e Mascagni. Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), al Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Fino a quattro giorni prima di ogni concerto i biglietti costano 15 euro nel primo Settore e 10 euro nel secondo Settore.

[RIPRODUZ-RIS]© RIPRODUZIONE RISERVATA