Jasmine e Al Bano, nuovo singolo con Clementino

«Nessuno ti giuro nessuno», cantava Mina alla fine degli anni ‘50 facendo esplodere con la sua vocalità le radio di mezza Italia. Ora quell’inno all’amore tenace e incondizionato diventa un nuovo brano “Nessuno Mai” che vedrà la collaborazione inedita tra la figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi e Clementino. Il brano vede i tre artisti, che si sono conosciuti durante la conduzione di “The Voice Senior” e sono a quanto pare diventati molto affiatati, collaborare su voce e produzione.

Dopo i primi singoli, che l’hanno lanciata nel mondo della canzone, la primogenita di Al Bano e Loredana prosegue dunque la sua esplorazione di generi ed espressività. Il singolo è fuori dalla mezzanotte di oggi su tutte le piattaforme e in radio.

“Nessuno mai” è prodotto dalla AC Production di papà Al Bano e vede gli arrangiamenti sono del Maestro Alterisio Paoletti - fedelissimo collaboratore del cantante di Cellino San Marco, in collaborazione con la Just Entertaiment di Sergio Cerruti.

La carriera della giovane cantante



Proprio tramite The Voice, la giovane e brava Jasmine si è fatta conoscere dal grande pubblico che ha potuto notare il suo talento musicale e la sua forte personalità che le consentono di affrontare il palcoscenico.

Dall’esperienza televisiva è nata la voglia di realizzare un brano insieme, reinterpretando un grande classico reso celebre da una giovanissima Mina nel 1959 - “Nessuno” - in una chiave nuova e spumeggiante che rappresentasse la grande voglia di leggerezza e di energia che pervade l’attuale stagione estiva. Il pezzo scorre e fa ballare grazie alla combinazione tra beat terzinato che richiama lo swing della versione originale, sound molto old fashion ed un frizzante intreccio tra melodia e strofe rap dal flow decisamente accattivante.

Il lavoro sul celebre brano di Mina



«Questa volta ho dato retta a mia figlia! Jasmine ha scelto questo brano- grande successo dei miei tempi, sorprendendomi molto, ed ho deciso di mettermi al suo servizio per realizzarlo», spiega senza nascondere l’orgoglio paterno il cantante di Cellino San Marco. «Sono molto felice di questo connubio con Al Bano e Clementino - aggiunge Jasmine - perché l’idea era di rielaborare in chiave nuova un brano storico della canzone italiana unendo stili ed emozioni di tre generazioni diverse». Quanto a Clementino, pronto a tornare in tv come giudice di The Voice Senior, il rapper avellinese ha pubblicato il nuovo album di inediti dal titolo “Black Pulcinella”, presentato dall’artista come il suo album più hip hop.