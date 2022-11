Iva Zanicchi, a Ballando cade durante la diretta (poi la lite con Selvaggia Lucarelli)

Non è stata una serata facile quella di ieri per Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle. La cantante infatti è stata protagonista di una brutta caduta durante la sua esibizione. La performance sulle note di “Sister Act” infatti è finita malissimo. La Zanicchi è caduta a terra dopo aver fatto il classico “ponte” del ballo. Un tonfo che ha stupito non solo il suo compagno di ballo ma anche i telespettatori che sui social hanno subito commentato la caduta della Zanicchi. E così un istante dopo la caduta, è stata la conduttrice, Milly Carlucci a chiedere alla Zanicchi se fosse tutto a posto: «E’ tutto a posto, Iva?», le ha chiesto la Carlucci per accertarsi che stesse bene.

Iva Zanicchi, la preoccupazione della Carlucci

Ma lei era ancora stesa a terra con il suo compagni di ballo, Samuel Peron (“aiuto… come ne usciamo?” si è chiesta una preoccupata Milly Carlucci), poi il tutto è rientrato ma non è finita qui. La Zanicchi ha iniziato a fare battute e ha raccontato una barzelletta a sfondo – diciamo così – ecclesiastico, raccontata peraltro negli abiti talari di scena, serviti per il boogie sulla musica di “Sister Act”. «Da ragazzina prendevo lezioni di canto con un’insegnante che si chiamava Monalda – racconta Iva alla fine della prima esibizione – un giorno mi spiegò che cantare senza strumenti si dice “cantare a cappella”, e mi fece cantare a cappella. Tornai a casa e con enfasi dissi a mia madre “Mamma, oggi ho cantato a cappella!”: mia madre mi diede un ceffone: “Ma quale cappella” mi disse, “tu devi cantare solo con l’organo del prete!”». Risate in sala, compiaciuto Guillermo Mariotto, l’unico tra i giurati a scorgere qualcosa di simpatico nelle barzellette della cantante, vistoso imbarazzo tra gli altri, Fabio Canino tenta il rilancio chiedendo a Milly «scusa, non ho ben capito come cantava Iva senza strumenti...» e Carlucci che intima ridendo «lascia stare!».

Iva Zanicchi, lo scontro con Selvaggia

Sarà proprio Mariotto a difendere Zanicchi da Selvaggia Lucarelli che a metà serata ingaggia un nuovo scontro con l’aquila di Ligonchio scomodando perfino l’aggettivo “squallida”, contestandole il fatto di essere benvoluta dai giudici solo per la sua presenza “comica” e non per le performance. «Iva è una donna di una certa età, con il marito malato – insiste Mariotto – che tuttavia ha voglia di divertirsi e far divertire»

Lucarelli ritrova però il favore della rete: vittima, la scorsa settimana, di critiche accese a causa della sua presenza in studio nonostante la scomparsa della madre, stavolta viene premiata dai social per la sua coerenza: il sentimento prevalente, in sintesi, è: siamo a una gara di ballo e lei è l’unica a giudicare le esibizioni e non il contorno.