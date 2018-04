Ballando con le Stelle, scoppia il caso Cristina Ich. Milly Carlucci su tutte le furie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serataccia aper. La modella romena, prima di essere eliminata al televoto, è stata protagonista di una gaffe che avrebbe fatto andaresu tutte le furie.LEGGI ANCHE ----> Gessica Notaro: «Non mi farete tacere» Nel corso della puntata si era tornati sulla storia di Gessica Notaro. Gli avvocati dell'ex fidanzato, Edson Tavares, avrebbero chiesto alla Rai di non permettere più che si parlasse della vicenda durante il programma. Ma Gessica aveva ribadito che non avrebbe mai taciuto.Poi lo show era andato avanti, cambiando argomento. Ma alla fine della performance di Cristica Ich sarebbe avvenuto l'incredibile. La modella romena avrebbe dichiarato: «Un messaggio per gli avvocati 'F**k off'».A quel punto Milly Carlucci va su tutte le furie. «Ma come ti è venuto in mente?», prendendo immediatamente le distanze da quell'affermazione. Poi Milly congeda Cristina senza commentare la sua esibizione.La modella si è scusata, ma la "bravata" le sarebbe costata molto. Oltre a incassare i voti bassi della giuria, Cristina è stataal televoto. Che la parolaccia sia stata un boomerang? Staremo a vedere.