Grande Fratello, pagelle: padre di Heidi, anche meno (0), Cesara, inopportuna (3), Samira, ghost (4), Mirko, impaurito (5), Paolo, cuore di panna (8)

Undicesima puntata del Grande Fratello. Tre concorrenti nuovi varcano la porta rossa: Giampiero Mughini, Jill Cooper e Mirko Brunetti. La regina del benessere, lo scrittore dall'outfit variopinto e un ex di Temptation Island che nel reality ha combinato di tutto: un fritto misto niente male che fa l'occhio languido al "trash" tanto additato. E mentre Signorini si sfrega le mani manco fosse il signor Burns (de I Simponson), vediamo le nostre pagelle della serata.

Signorini, caduta libera 4

Signorini ha fatto una cura di fosforo, ricorda tutti i nomi degli elimanti (certo sono solamente 4). Tronfio dei nuovi acquisti in scuderia spara a zero sui “vecchi” inquilini.

Così dà della stratega a Samira e dell'opportunista ad Heidi, che però lo rimette al proprio posto sbugiardandolo in diretta tv. Non contento dice a Massimiliano che pressa l'imprenditrice albanese e lei interviene per difendere l'attore. Poi, per sua fortuna, entra il, padre di Heidi che lancia accuse pesanti a Massimilaino e lui lo difende a tuon di «non si permetta».

Grande Fratello, gaffe di Alfonso Signorini: «Jill Cooper somigli a Giacomo Urtis. Siete uguali». Poi il dietrofront: «Devo averla detta grossa»

Poi torna in sè e prende uno scivolone con Jill Copoper che rimarrà nella storia: «Te e Giacomo Urtis siete uguali, vi somigliate». Non ci siamo, e forse non ci saremo mai 4

Cesara inopportuna 3

Pensavamo si stesse ambientando e invece no. Commenta in modo inopportuno (anche) la storia tra Letizia e Paolo. Lui si è dichiarato, lei è confusa perché ha un fidanzato fuori, Cesara Buonamici tifa per loro. Ma cade su una domanda sbagliatissima: «Ma il tuo lui fuori caratterialmente è come Paolo?». Cesara ma che domanda è? 3

Heidi, salviamola

La sua storia con Massimiliano ha tenuto interi blocchi di ogni puntata. Lei finalmente la scorsa settimana si sbottona e poi torna indietro ma in diretta difende l'attore.

Grande Fratello, il padre di Heidi furioso: «Massimiliano non va bene. Io e mamma devastati. Ti porto via». Signorini: «Non le permetto di dire certe cose»

Poi entra il padre e tutto crolla. L'uomo lancia accuse pesanti a Varrese lei trema, piange e gli da ragione e chiede addirittura di uscire.

Grande Fratello, Massimiliano replica alle accuse del padre di Heidi: «Adesso ho capito di chi aveva paura e non sono io. Quello che è successo è grave»

Salviamola. Senza voto lo daremo quando smetterà di piangere.

Rebecca, che confusione 4

«Siamo donne oltre le gambe c'è di più» cantavano Jo Squillo e Sabrina Salerno. Un inno al femminismo che Rebecca Staffelli fa morire. È bella ma niente di più, almeno questo è quello che mostra. Non riesce a lasciare il segno, non trova un posto e nel frattempo cambia look e capelli come se non ci fosse un domani. Che confusione 4

Samira, Ghost 4

Finalmente la sentiamo parlare, perchè a vederla l'abbiamo sempre vista ed è bellissima. Ma finora era trasparente. fa la finta gelosa, ma non glielo dite, di Giuseppe Garibaldi e tutta l'attenzione è su di lei.

Grande Fratello, Alfonso Signorini gela Samira: «Sei una stratega. Creare dinamiche con Giuseppe hai capito che ti dà visibilità»

Finalmente il fantasma della casa si mostra e pensare che a Patrick Swayze per tornare da Demi Moore è servita Whoopi Goldberg, a Samira per farsi notare dai telespettatori è bastato Giuseppe Garibaldi. Ghost 4

Beatrice Luzzi, padrona di casa 9

Ogni dinamica che avviene nel loft di Cinecittà passa da lei che si muove tra le stanze come fosse la padrona di casa. Tiene i nervi saldi sempre e riesce con nonchalance a far cadere ogni attacco potenziale sferrando a sua volta pugnalate eleganti. Beatrice Luzzi, grazie di esserci 9

Padre Heidi, anche meno 0

Il trash estremo è tornato nella casa. Il padre di Heidi entra nel loft e sferra accuse pesanti a Massimiliano. «Quando sei entrata ci hai reso felici dopo un po' la tua scelta sbagliata ci ha devastati tra te e un uomo più vecchio di me che fra poco andiamo in pensione, da quel momento non ti riconosco più mi sembri un'altra persona, non sei riuscita a mettere un muro a una persona più grande di te che ti stressa. Tua mamma non ti guarda più, io sono qui perchè non permetto a nessuno di calpestare la tua dignità, ho promesso a tua mamma che stasera ti porto a casa. Tu sei sotto pressione per colpa di una persona che ha rovinato il tuo gioco». Ora al di là di una preoccupazione di un genitore, che capiamo, rispettiamo e condividiamo, ma le sue parole sono state davvero esagerate. 0

Giselda, inesistente 0

Inesistente. O si parla di montagna o non sa che dire. Se le dinamiche non le si presantano sotto gli occhi neanche le vede e nell'unica puntata in cui non è stata nominata da Signorini lei non ha aperto bocca.

Giselda, Heidi era molto più divertente e se non ti dai una svegliata altro che aprire la malga di nonno finisce a pascolare le pecore. 3

Mirko, impaurito 5

Mirko Brunetti è il nuovo concorrente. Dopo essere stato protagonista della scorsa edizione di Temptation Island, dove era entrato con Perla e uscito con Greta, ora entra nel loft da single. «Pronto a vivermi questa esperienza con leggerezza». Peccato che entrato nel salone le donne lo assalgano e la Fagiana lo intimorisce bombardandolo di domande e attenzioni. Impaurito cerca gli uomini della casa che corrono a soccorrerlo. 5

Paolo, cuore di panna 8

Finalmente si è dichiarato. Dopo settimane in cui si teneva a distanza da Letizia per una forma di rispetto verso il fidanzato della concorrente, ora dice la verità e le sue parole fanno sciogliere il cuore anche a Anna di Frozen. Cuore di panna 8