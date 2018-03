“Felice e contento” il ritorno dei Toromeccanica. Con il plauso di Fiorello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A distanza di quasi tre anni dall’ultimo album, la band salentina Toromeccanica torna in questi giorni con il brano “Felice e contento”, singolo lanciato su Youtube attaverso un video e disponibile in radio e in tutti gli stores digitali dal 23 febbraio. Una spinta trainante a questo nuovo pezzo potrebbe provenire da un’inaspettata quanto importante citazione: Fiorello, all’interno del suo programma su Radio Deejay “L’ora del Rosario” nella puntata del 5 marzo, ha passato un vecchio brano del gruppo, “L’amore ai tempi della crisi”, giudicandolo un lavoro sorprendente.“Felice e contento” è ispirato alla realtà e sia come testo che come melodia porta alla mente alcune recenti canzoni dei Baustelle. Racconta la fine di una storia in maniera non banale, con un ritmo che si fa man mano incalzante, fino a sfociare nell’ironico e liberatorio ritornello che rimane decisamente in testa e nel quale la musica risulta frizzante e gioiosa. Dopo due passaggi in 24 ore nel programma radio di Fiorello, i profili social della band hanno cominciato a ricevere tantissime visite e numerosi like.