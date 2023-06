Elodie racconta il suo passato: «La realtà di Quartaccio non è facile. I miei genitori sono stati onesti nelle loro fragilità»

Elodie si racconta nello studio televisivo di Verissimo. La conduttrice Silvia Toffanin le ha chiesto del suo passato e futuro. Le risposte della cantante non sono mai banali e sono forgiate sulle esperienze vissute: «A Quartaccio, borgo di Roma, la realtà non era facile da comprendere. Da bambino non lo capisci ma da adulto sì. Ho conosciuto persone oneste e che hanno lottato tanto. Sono felice di tutto quello che ho visto. I miei genitori? Onesti nelle loro fragilità. Da piccola divendevo mia madre per chi l'attaccava per il colore della pelle. Le novità sono difficili per le persone ma dal confronto si trovano soluzioni».

Elodie, l'infanzia difficile, la malattia della madre e gli ultimi successi: chi è la cantante ospite a Verissimo



A 19 anni Elodie ha lasciato casa ma non credeva nel suo talento: «Avevo paura del fallimento e non di non essere accettata». Abbattuto il muro, Elodie ora è una grande artista, come sottolineato dalla padrona di casa Silvia Toffanin.

La cantante sottolinea: «Sono severa con me stessa ma ora mi godo di più le cose».





Una carriera anche nel cinema: «Ti mangio il cuore è stato un film che mi ha cambiata.

Ero terrorizzata dalla critica ma è andata. Figli? Non voglio negarmi niente. Con Andrea (Iannone, ndr.) è presto per parlare di qualsiasi cosa».