Cosa fare stasera in Puglia? Da Teo Teocoli al teatro per ragazzi: tutti gli appuntamenti

Dalla comicità di Teo Teocoli alla presentazione dell'ultima opera letteraria di Francesco Carofiglio. Senza dimenticare le sagre, le feste, le rassegne di teatro (anche per i ragazzi). Sarà un martedì di luglio, questo, tutto da vivere nelle piazze pugliesi. Ecco la guida degli eventi e degli appuntamenti più attesi.

Scorri le slides

Cosa fare stasera a Bari e provincia

Al via questa sera, alle 21, la terza edizione della rassegna “La Puglia che ride” a cura dell’Associazione Promolab716 di Capurso. La manifestazione sarà suddivisa in due giornate con altrettanti ospiti di spicco. Oggi a esibirsi, sul palco allestito davanti all’iconico sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo, sarà Teo Teocoli, con il suo spettacolo “Tutto Teo”. Il comico, imitatore, cabarettista, attore, cantante, conduttore televisivo e regista teatrale proporrà un repertorio vastissimo.

Torna dopo qualche anno di assenza uno dei festival jazz più longevi e seguiti della Regione Puglia, “Notti di stelle”, la storica kermesse della Camerata Musicale Barese che quest’anno compie 30 anni. Si inizia questa sera alle 21 con l’esibizione musicale del duo Gonzalo Rubalcaba & Aimée Nuviola, protagonisti al teatro Petruzzelli. Lui è uno dei più noti e apprezzati pianisti cubani al mondo, nel cui stile il pianismo jazz si incontra con la florida scuola musicale della sua isola.

Cosa fare stasera a Lecce

Nell’anfiteatro comunale “Pino Zimba” di Aradeo, la rassegna di teatro per ragazzi e famiglie Bagliori d’Ombra ospita la seconda serata dedicata alle produzioni della compagnia Teatro Immagini di Rimini. L’autore, attore e regista Ivan Tanteri con Maila Gianni e Rita Superbi proporrà “Visioni”.

Prosegue la rassegna culturale “Il valore della legalità” realizzata dal Comune di Taviano, nell’ambito delle attività dei “Cantieri Antimafia Sociale”, in collaborazione con Legalitria, progetto lettura dedicato alla legalità e al giornalismo d’inchiesta organizzato dalla società cooperativa Radici Future Produzioni. Stasera alle 21 Leonardo Palmisano ricercatore, imprenditore, scrittore e autore d’inchieste, nel Palazzo Marchesale di Taviano presenta “Il tradimento è delitto” (Fandango libri), quarta puntata della sua serie di gialli che vede al centro della scena il bandito Mazzacani, questa volta alle prese con un nuovo intricato caso tra l’alta finanza, le cosche locali e la malavita internazionale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Taviano Giuseppe Tanisi e l’introduzione della consigliera Sabrina Burlizzi, l’autore dialogherà con lo scrittore Andrea Donaera.

Terzo appuntamento per la diciannovesima edizione di “Chiari di Luna”, festival teatrale a Maglie - a Villa Tamborino - diretto artisticamente da Massimo Giordano. Oggi in scena “Andromaca” da Euripide, a cura de I sacchi di sabbia e Compagnia Lombardi-Tiezzi con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana.<QA0>

Sul palco Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano.

Cosa fare stasera a Taranto

Dai Dirotta su Cuba a Mario Venuti, da Matteo Borghi a Gianluca Guidi.

E poi dj Pigna, Emanuele Montella e la sua band, Karima e Walter Ricci. Grandi ospiti per la rassegna estiva “Dinner Show” organizzata dal Canneto Beach di Leporano, in provincia di Taranto, con il supporto di Programma Sviluppo. Sette appuntamenti, da oggi e fino ad agosto. Si comincia oggi con Gianluca Guidi e il suo imperdibile tributo a uno dei più grandi artisti americani. Si chiama “That’s Life” omaggio a Frank Sinatra e ha come protagonista Guidi, cantante, attore e regista teatrale tra i più brillanti della scena italiana.

Prima tappa, dopo la première di venerdì scorso, della XXVI edizione dei Magna Grecia Awards. Oggi sul lungomare di Marina di Ginosa, appuntamento alle 21 con la serata dal titolo “Il talento è una scintilla”, durante la quale saranno conferiti premi a Emma Galeotti, content creator TikTok e IG vertical comedy, a Luca Lattanzio, content creator Yt e Ig, Ludovica Ragazzo, consulente d’immagine, content creator e influencer Ig e Tt, vertical Fashion, Martha Rossi, content creator Ig e cantante, e a Roberto De Rosa, content creator e influencer Ig e Tt, vertical fashion & travel.

Cosa fare stasera a Brindisi

Continua la rassegna letteraria “Per gusto e per diletto” a Ceglie Messapica. Questa sera alle 19 nel Giardino della Poesia “Rita Santoro Mastantuono” (Museo MAAC) della stessa Ceglie sarà protagonista Francesco Carofiglio che dialogherà con l’esperta Maria Carla Maggiore. Presenterà la sua opera “Cattivi. Lady M.” (Feltrinelli, 2023), secondo capitolo di una serie dalle atmosfere dark, un libro in cui viene narrato l’eterno confronto tra il bene e il male.

Appuntamento con la grande musica questa sera dalle ore 21 in Piazza Plebiscito CeglieMessapica. Sarà Imperdibile infatti lo splendido concerto della rassegna “I Concerti del Conservatorio” a cura della sezione staccata del Conservatorio Tito Schipa di Lecce Ceglie Messapica. Serata dedicata alle musiche e alle canzoni dei Beatles, iconico gruppo dei favolosi anni ‘60.