Cosa fare stasera in Puglia? Ecco una carrellata di eventi per questo lunedì di luglio

Se pensate che il lunedì sera non ci sia niente da fare in Puglia, siete fuori strada. Anche nei giorni infrasettimanali è possibile godersi momenti di svago tra musica, teatro, mostre, sagre e feste. Vediamo allora cosa fare stasera - 17 luglio - in Puglia.

Provincia di Lecce

- Il Trio per pianoforte e archi di Anton Arenskij, allievo di Rimskij-Korsakov e maestro al Conservatorio di Mosca di Sergej Rachmaninov, è un brano superbo che ricorda Cajkovskij e il suo Trio per pianoforte: anche in questo caso, infatti, il pezzo ha uno stile quasi sinfonico con una parte per pianoforte particolarmente impegnativa. Un capolavoro che aprirà oggi a Lecce, alle 21 nel Chiostro del Rettorato, la settima edizione del Festival Internazionale Classiche Forme ideato, fondato e diretto dalla pianista salentina Beatrice Rana, “regina” assoluta degli ottantotto tasti sulla scena mondiale, già Premio Abbiati e artista esclusiva Warner Classics. La giornata inaugurale del festival si concluderà con il primo recital della serie “Notturno”: l’appuntamento è alle 23 sulla terrazza di Palazzo Maresgallo, gioiello architettonico cinquecentesco situato nel cuore del centro storico di Lecce. “Jota” il titolo del concerto con protagonista il duo formato dalla violoncellista Erika Piccotti e il chitarrista Gian Marco Ciampa per un viaggio dal folklore spagnolo al tango popolare sudamericano attraverso le opere di alcuni dei compositori più rappresentativi del Novecento come De Falla, Piazzolla e Albeniz.

- Prosegue, fino al prossimo 30 settembre, la mostra “Realismo Capitalista, Banksy: l’arte in assenza di utopie”, realizzata all’interno dello straordinario contesto delle Mura Urbiche di Lecce. Una mostra itinerante che approda nel capoluogo salentino con una selezione di oltre 50 opere, materiali e documenti dedicati all’artista britannico provenienti dalla collezione di Sam - Museo delle Arti e delle Espressioni Urbane. È un’arte contro il capitalismo e le sue regole la sua, anche contro la disuguaglianza e la ricerca del successo, e vede l’artista che si firma con il nome di Bansky non comparire mai, scegliendo di restare sconosciuto pur avendo conquistato una notorietà internazionale. L’allestimento sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20 (biglietti di ingresso: intero 12,50 euro e ridotto 8 euro; eventuali scolaresche 2 euro).

Provincia di Bari

- Prosegue a Bari oggi e domani la rassegna “Tra Musica e Parole”, organizzata dall’associazione “Gershwin” presieduta da Fabrizio Signorile, per la direzione artistica di Rocco Debernardis (con la direzione tecnica di Filippo De Salvo e la direzione organizzativa di Davide Terenzio).

Stasera alle 21 l’appuntamento è all’Arena della Pace (sulla terrazza del centro commerciale Mongolfiera) con “Ammore e niente cchiù”, spettacolo incentrato sulle poesie, le canzoni e la vita del Principe Antonio De Curtis, in arte Totò. La voce recitante sarà quella prestigiosa di Michele Mirabella, con l’Orchestra Sinfonica del Levante diretta da Rocco Debernardis. In scena sarà narrato il lato meno conosciuto di Totò: il suo essere, oltre che un grande attore, autore di poesie e di splendide canzoni (non solo “Malafemmena”, la più nota, ma anche tante altre, ben quarantanove in totale).

L’ingresso è libero, per informazioni telefonare al 388.7976202.

Provincia di Brindisi

- A Mesagne ha preso il via la mostra “ Caravaggio e il suo tempo – Tra naturalismo e classicismo”, curata da Pierluigi Carofano in collaborazione con Tamara Cini.

Un progetto della Rete di imprese Micexperience, rappresentata dall’imprenditore Pierangelo Argentieri, e patrocinato dalla Regione e dal Comune di Mesagne. Nella cabina di regia anche prefetture, enti locali e forze dell’ordine. La mostra, 42 opere in esposizione, è stata allestita nelle sale nobili al primo piano del castello Normanno-Svevo di Mesagne: visitabile il lunedì dalle 17 alle 22, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. Fino all’8 dicembre.

Biglietto 12 euro a prezzo intero, 10 euro ridotto (under 18, over 65, gruppi +20).

Non pagano diversamente abili, bambini 0-6 anni, guide turistiche accreditate, giornalisti iscritti all’albo, docenti che accompagnano le classi).

- Il concerto di Al Bano chiuderà in bellezza il programma dei festeggiamenti civili in onore della Madonna del Carmine. L’evento si svolgerà per ingresso libero in Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 22 a Mesagne. Per disposizione della Commissione provinciale pubblico spettacolo, e quindi per ineludibili ragioni di sicurezza, l'accesso sarà garantito fino al numero massimo di 5mila persone.