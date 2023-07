Cinema all'aperto, musica live e sagre: tutti gli eventi da non perdere stasera in Puglia

Musica sotto le stelle, sagre, cinema all'aperto e poi ancora incontri letterari e passeggiate nella natura. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere questa sera martedì 25 luglio in Puglia.

Lecce e provincia

Stasera (ore 20.30 - ingresso libero) nel Chiostro degli Agostiniani in via Michele De Pietro 10, a Lecce, la terza edizione di Agostiniani Libri, rassegna letteraria del Comune di Lecce, che rientra nel cartellone Lecceinscena, in collaborazione con Diffondiamo idee di valore, Conversazioni sul futuro e Libreria Liberrima, ospiterà Francesca Giannone con “La portalettere” (Edizioni Nord). Dopo i saluti di Fabiana Cicirillo (assessora alla cultura del Comune di Lecce), l’autrice presenterà il suo fortunato romanzo d’esordio, fresco vincitore del Premio Bancarella, dialogando con la giornalista Valeria Blanco del Nuovo Quotidiano di Puglia.

Oggi nel giardino del palazzo Marchesale di Galatone, torna “Galatone in giallo zafferano”.

Alle ore 18 La comunità slow food “Zafaran” per la coltivazione dello zafferano solidale incontrerà e si presenterà al pubblico e a produttori interessati a farne parte. Alle 19 verrà presentato il libro di Michele Sabato e Palmiro Lifonso “Lo zafferano. Il fiore perduto del Salento”.

Alle 20,30 “Laboratorio del gusto” nel frantoio del palazzo a cura di Slowfood Neretum Degustazione di pietanze a base di zafferano in abbinamento a una selezione di tre vini rosati Slow Win.

La degustazione è riservata a massimo 25 persone, costo 15€/persona.

Oggi secondo appuntamento per la seconda edizione di Nauna Festival, rassegna di concerti e passeggiate culturali al tramonto nel Parco naturale regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano di Nardò. Il secondo appuntamento vede in scena gli stessi direttori artistici, Pagliara e Muci. «Calòma - Canti di rondini, sirene e marinai”, di Dario Muci, voce, chitarra, ed Enza Pagliara, voce, tamburi, con Gianluca Longo, mandolino, mandola, ripropone un repertorio di musiche e canti dimenticati, per voci e plettri, che unisce la ricerca alla riproposta.

Stasera (ore 21 - ingresso libero fino a esaurimento posti - info 3392063444) nel chiostro del Palazzo Baronale di Caprarica di Lecce con il concerto di Maria Mazzotta, affiancata da Cristiano Della Monica (percussioni) ed Ernesto Nobili (chitarra elettrica), prosegue l’ottava edizione del festival musicale e culturale “Il Cammino Celeste”, ideato e diretto dalla flautista Giorgia Santoro.

Brindisi e provincia

Spettacolo del Messapica film festival dal titolo “Il Maghreb incontra i Balcani”. L’appuntamento è per questa sera a Mesagne in Piazza Orsini del Balzo a partire dalle ore 22,30 con il concerto di Moni Ovadia & Roma Arab Beat con ingresso gratuito.

Questa sera, a partire dalle ore 20, a masseria Canali a Mesagne, sulla strada provinciale tra Mesagne e San Vito, è di scena la “Pastasciutta Antifascista”.

La prima rievocazione della Pastasciutta antifascista storica si è tenuta a casa Cervi nel 1996. Da allora, tantissimi paesi onorano in allegria una data importante per tenere vivo il ricordo di coloro che hanno lottato per la nostra libertà. Sarà possibile mangiare pastasciutta e braciole, focaccia e dolci. Non mancherà un momento dedicato al Poetry Slam; libri interessantissimi offerti dalla Società Storica di Terra d’Otranto e da soci dell’Anpi e vari gadget offerti da negozi di Mesagne verranno sorteggiati durante la serata.

Spettacolo in vernacolo questa sera a Ceglie Messapica in piazza Sant’Antonio dalle ore 21. Uno spettacolo che sarà messo in scena dall’associazione “Vernacula Aps” e nasce dall’osservazione della realtà ed ha il gusto della familiarità, dovuto all’utilizzo del vernacolo e la comicità, senza scadere nella banalità in quanto si pone come riflessione sulla famiglia e su ciò che accade.

Bari e provincia

Questa sera alle 21.30 per la rassegna “Ar/giro di accordi”, presso Club Argiro 52 (via Argiro 52) di Bari si esibirà il trio formato dal pianista, cantante e compositore Mario Rosini, il cantante Savio Vurchio e il sassofonista Gianni Binetti, con uno spettacolo che renderà omaggio al grande Pino Daniele. Il trio eseguirà brani del variegato mondo musicale dell’artista napoletano che toccano le corde più profonde della musica afroamericana, ma anche momenti più intensi e raccolti. Ingresso a pagamento.

Prenderà il via questa sera il Festival di cortometraggi “Cortocircuiti”, all’interno della Festa del Cinema in Libertà 2023, all’arena Expostmoderno (via Napoli 264). Giunta alla sua terza edizione, questa manifestazione è organizzata dall’organizzazione no profit La Scatola Blu, Armata Brancaleone e il Gruppo LBM. A partire dalle 20.30 il pubblico sarà portato alla scoperta di corti animati, con premi e menzioni speciali per le opere selezionate. All’apertura delle porte, come di consueto ci sarà l’animazione di Radio Frequenza Libera.

Questa sera all’anfiteatro della Pace di Bari, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti (info: 3495620237), Anchecinema srl con il sostegno di Puglia Sounds - Circuito dei luoghi 2023, presenterà il musicista prodigio, già professionista a 10 anni, Cainã Cavalcante e Sandro Haick, vincitore di 2 Grammy.

Questa sera a Rutigliano, in Piazza Colamussi, per il Minerva Festival si esibirà il gruppo A3 Apulia Project, gruppo musicale di genere etnico/folk nato a Terlizzi nel 2007 e formato da Fabio Bagnato (voce, chitarra acustica, chitarra battente), Walter Bagnato (pianoforte, fisarmonica), da Angelo Verbena (basso elettrico e contrabbasso) e Tommaso Summo (batteria).

Per l’ultimo appuntamento con la rassegna “Notti di Stelle”, organizzata dalla Camerata Musicale Barese, questa sera al teatro Petruzzelli, con apertura prevista per le 20.30, si esibirà Avishai Cohen, bassista, cantante e compositore di fama internazionale. Ingresso a pagamento.

Questa sera a Turi si svolgerà la Cartoon Night, un appuntamento dedicato al mondo leggiadro e spensierato della fanciullezza , attraverso musica e spettacoli di magia. Tra questi, in largo Pozzi alle 21, si esibirà la band Le stelle di Hokuto, gruppo di otto elementi barese che, rigorosamente in costume, reinterpreta le sigle dei cartoni animati e delle serie tv più conosciute dagli anni ’70 ad oggi.

Taranto e provincia

Grande attesa per il ritorno a due anni di distanza come ospite della rassegna L’Angolo della Conversazione del Procuratore Capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, paladino della legalità e della lotta alla criminalità organizzata. Appuntamento allo Yachting Club oggi alle ore 21 per la presentazione del suo ultimo libro, scritto insieme al professor Antonio Nicaso “Fuori dai confini. La ‘ndrangheta nel mondo” edito da Mondadori. Il famoso magistrato porrà l’attenzione su alcune questioni di grande interesse legate ai nuovi affari della ‘ndrangheta divenuta, ormai, un’emergenza mondiale.

Oggi alle ore 21, presso il Chiostro della Chiesa Regina Pacis di Lama, è di scena il Duo chitarristico “Riga” per la settima edizione del Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio”.

Il Duo “RiGa” nasce nel 2015. È formato da Riccardo Calogiuri uno dei più grandi talenti del panorama chitarristico italiano e internazionale, pluripremiato, vincitore della chitarra d’oro come promessa italiana a soli 19 anni e Gabriella Lubello sua insegnante, straordinaria chitarrista, conosciuta come una delle migliori didatte in campo internazionale. Il duo è diventato in breve un’eccellenza del panorama chitarristico italiano riscuotendo sempre successi da parte di critica e pubblico.

Le avventure dell’onorevole Eupremio Spezzazappe sono narrate nel thriller satirico “Cosa sarei senza di me”, scritto da Silvano Trevisani per le edizioni Radici Future. Non nuovo a questo singolare genere letterario, Trevisani torna a proporre la figura del parlamentare pugliese in una serie di esilaranti avventure, che hanno da sfondo il panorama politico italiano, sul quale... non ci resta che ridere! Il libro sarà presentato in anteprima, oggi, alle 19,30 nella corte interna del Collettivo Le Onde, in via Acclavio 88 a Taranto, attraverso la lettura di alcune pagine che vedrà impegnati gli attori: Lino Conte, Massimo Cardellicchio e Floriana Airò. Introduce e coordina l’autore.

Per la rassegna all’Arena Ressa, a Statte, questa sera sarà proiettato il film The Flash, diretto da Andy Muschietti, vede Barry Allen aka The Flash (Ezra Miller), il supereroe della DC Comics dotato di una velocità supersonica, usare i suoi poteri per viaggiare nel tempo e tornare indietro, deciso a cambiare il passato.