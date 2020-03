Lutto per Piero Chiambretti , è morta la mamma Felicita per coronavirus . Mamma Felicita, 83 anni, è morta all'Ospedale Mauriziano di Torino. A darne notizia, il sito Dagospia con un flash. Immediate le condoglianze di fan e amici sul web. Vladimir Luxuria ha omaggiato mamma Felicita con un post sul suo profilo Twitter.

Ecco le parole di Vladimir Luxuria: «La mamma di Piero Chiambretti non ce l’ha fatta, le mie più sentite condoglianze». Come riporta il Corriere della Sera, il conduttore sarebbe ancora ricoverato in ospedale.

Solo qualche giorno fa, la notizia secondo cui il conduttore Mediaset e mamma Felicita erano risultati positivi al coronavirus . Serena Grandi, amica di Chiambretti, gli aveva espresso subito la sua vicinanza: «Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero. Spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana». Pochi minuti fa, la triste notizia.

