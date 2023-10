Arriverà anche in Puglia per tre serate il nuovo tour di Vinicio Capossela. “Con i tasti che ci abbiamo - Tredici canzoni urgenti in teatro” è il titolo del “viaggio” in cui il cantautore presenta nei principali teatri italiani l’ultimo lavoro discografico, “Tredici Canzoni Urgenti”, uscito ad aprile e vincitore della prestigiosa Targa Tenco 2023 nella categoria Miglior Album in assoluto. Il tour farà tappa al Teatro Verdi di San Severo (Foggia) il 22 ottobre alle 21; il giorno successivo sarà al Teatro Petruzzelli di Bari, sempre alle 21, mentre il 24 ottobre sarà il Teatro Comunale Fusco di Taranto (ancora alle 21) a ospitare il concerto del cantautore.

Ad accompagnare Vinicio Capossela sul palco ci saranno Andrea Lamacchia al contrabbasso, Piero Perelli alla batteria, Alessandro “Asso” Stefana alla chitarra, Raffaele Tiseo al violino, Daniela Savoldi al violoncello, Michele Vignali al sassofono. Gli appuntamenti saranno impreziositi anche dalla presenza di ospiti speciali. Prevendite attive sui principali circuiti: Ticketone, Vivaticket, Ticketmaster, Diyticket, bigliettoveloce.it.

