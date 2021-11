Ballando con le Stelle, Al Bano si ritira improvvisamente: la verità dei social. «Ha dei concerti in programma»

Bufera social su Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco ha spiazzato tutti sabato ritirandosi in diretta dalla competizione: «L’avevo paventata, glielo avevo detto poco fa. Io vorrei che Oxana andasse a farsi guarire perché altrimenti rischia la sua eccezionale carriera. Io ci sto a bloccarmi… a favore tuo, della tua salute, della tua arte! Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via… Ma per te». Una scelta dettata dal cuore e dal senso di responsabilità così l'hanno interpretata a Ballando con le Stelle, nonostante l'attimo di sconcerto di Milly Carlucci che gli ha consigliato di non ritirarsi ma di rientrare in gara non appena Oxana Lebedew si sarebbe ripresa. Ma da ieri i social si sono scagliati contro Al Bano. Nelle ore successive alla performance di Al Bano e Oxana sono comparse infatti le date del tour nell'Europa dell'Est di Al Bano. Un tam tam velocissimo di retweet in cui si è mandata sul web la voce di un impegno del cantante di Cellino San Marco segnato in agenda il 5 o il 6 novembre in Polonia, un concerto per il quale è possibile anche acquistare i biglietti. Screenshot che sarebbero andati a far calare la maschera ad Al Bano che avrebbe, alla luce di ciò, usato la scusa di Oxana per abbandonare la gara e portare avanti gli impegni lavorativi già segnati in agenda.

Ballando con le Stelle, Al Bano blocca la diretta e si ritira: la reazione di Milly Carlucci

Al Bano si ritira per Oxana? La verità

Dietro l’addio quindi l’ipotesi dei concerti. In molti l’hanno definita una vera pagliacciata giudicando anche disonesto il modo di comportarsi della conduttrice Milly Carlucci. Un altro utente ha fatto notare poi che oltre al 5 novembre, il cantante dovrà esibirsi in Polonia anche nei giorni seguenti. La sua presenza in Polonia è attesa dal 5 al 15 novembre. Sui social, un utente scrive: «Sì generosissimo Al Bano a ritirarsi per amore della sua ballerina peccato che aveva già dei concerti in programma e non voleva perdere tempo a Ballando». A questo punto però il sospetto si fa più insistente.

La rabbia di Al Bano

Alla luce però Al Bano pieno di rabbia, ospite di Paola Perego e Simona Ventura a Citofonare Rai2, ha smentito e spiegato la situazione: «Signori dei falsi social, ho solo un impegno il 5 a Santiago de Compostela e basta. Il 6 potevo stare a Ballando come ho fatto in altre puntate – è tuonato Al Bano – Non lascio per ragioni che state millantando. Lascio per una ragione ben precisa e lo farei mille volte». E ancora, sfogandosi sempre di più: «Oxana ha bisogno di umanità, qualcuno deve prendersi la responsabilità di dire: fermati e curati. Signori dei social, io rispondo sempre con la mia faccia – si arrabbia il cantante – In nome di Dio la mia coscienza è stra pulita, e sempre resterà tale. Non mi nascondo mai come fate voi dietro una montagna di anonimato». E ha poi voluto spiegare tutto Al Bano: «Sappiate che io ho una data in televisione solo il giorno 5 a Santiago di Compostela. E il 6 novembre potevo riessere qua come già fatto in precedenti puntate. Ed ho solo quell’impegno e lo difendo»

Ballando con le Stelle lo difende

Ma in difesa di Al Bano è sceso anche Ivan Zazzaroni, giudice di Ballando con le Stelle: «Si è spostato un chiudo, parliamo di una delle migliori ballerine del mondo. Se sapevamo qualcosa? Sapevamo che c’era un problema enorme ma di Al Bano non sapevamo nulla», ha commentato a Mara Venier a Domenica In. Dopo l’annuncio del cantante, ha aggiunto: «È stato un brutto colpo. Adesso farà il ripescaggio ma poi verrà anche nel programma. Ha anche un tour che però non coincidono con i tempi di Ballando con le Stelle». Con questa ultima frase ha fatto chiarezza sull’ipotesi concerti all’estero di Al Bano. La prossima settimana il cantante sarà in collegamento da Cellino San Marco con la trasmissione di Rai1. Insomma ci toccherà seguire Ballando con le Stelle per saperne di più oppure andare ai concerti di Al Bano.