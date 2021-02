Amici 20, Lorella Cuccarini mai così severa: «Non posso accettare la tua mancanza di rispetto». Maria De Filippi costretta a intervenire

Momenti di tensione ad Amici 20. Lorella Cuccarini non è mai stata così severa e ha rimproverato la sua allieva Martina. Maria De Filippi è intervenuta nel corso della puntata proprio per spiegare alla ragazza in cosa ha sbagliato. Lorella non ha confermato la maglia per il serale e si è mostrata molto delusa dall'atteggiamento di Martina. La classe di questa edizione si avvicina infatti alla fase finale e ognuno deve dimostrare di essere meritevole della divisa.

Amici 20, Lorella Cuccarini rimprovera Martina

«Tu hai avuto un atteggiamento che io non avevo mai visto prima. Sei stata scostante. Non posso accettare che tu in studio manchi di rispetto alle persone che lavorano per te. Questo non va bene, anche se non ti sei piaciuta non lo puoi fare, è un fatto di educazione», ha detto in puntata Lorella rivolgendosi a Martina e raccontando di averla vista abbandonare la sala all'improvviso. «Non sai quanto mi dispiaccia dover essere d'accordo con le mie due colleghe. Per me Martina non va al serale, quella felpa me la porto via. Bisogna cambiare atteggiamento... Se c'è un problema serio si parla, altrimenti parli dalla parte del torto, non lo accetto da te, non lo accetto da nessuno. Mi dispiace che sia successo questo».

Amici 20, l'intervento di Maria De Filippi

«Io non sono stata bene, era una cosa mia», ha replicato Martina, mentre la conduttrice ha spiegato la presa di posizione dell'insegnante. «Ognuno di loro ci mette la faccia, quando lei sceglie te è come se rappresentassi lei. Si aspetta un atteggiamento professionale. Quando lavora sono certa che lascia i fatti suoi a casa».

