Maria De Filippi, si sta registrando il serale di Amici. Arriva lo spoiler: «C'è un nuovo giurato». Fan increduli: «Non è possibile»

Su Leggo.it le ultime novità. Amici , in queste ore si sta registrando il serale. Arriva lo spoiler: «C'è un nuovo giurato». Fan increduli: «Non è possibile». Come riporta il sito Blogo, in queste ore si sta registrando la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5.

Su Twitter, l'ashtag #amicispoiler è primo in trend topic. I fan del talent sono in visibilio, non vedono l'ora di conoscere tutte le novità dell'edizione numero 20. La prima notizia a filtrare riguarda la giuria. Dopo la conferma di Stefano De Martino e Stash, arriva anche il nome del terzo giudice: «Emanuele Filiberto di Savoia».

Immediati i commenti dei follower su Twitter: «Stash e De Martino sono competenti, ma perché la scelta di Emanuele Filiberto?». E ancora: «Non ci possono credere...». La scelta di Emanuele Filiberto viene, dunque, accolta con incredulità dagli utenti. In realtà, il principe Savoia era già stato protagonista del programma di Maria De Filippi, come concorrente della versione Celebrities. Tra gli altri spoiler, Sabrina Ferilli ospite e l'addio alle felpe dei concorrenti: «Si vestiranno come vogliono». Sabato sera la messa in onda, il conto alla rovescia è partito.