Rapidità e semplicità: ecco i fondi per la digitalizzazione di imprese e pubblica amministrazione

Dai Mini Pia, Pacchetti Integrati di Agevolazione per la digitalizzazione delle piccole e medie-imprese, previsti nella programmazione 2021-2027 dei Fesr della Regione Puglia, ai contributi del Pnrr. La digitalizzazione delle imprese e della Pubblica Amministrazione non è il tema del futuro, ma del presente. Puglia terra fertile per le start-up. E per le aziende che si occupano di tecnologia. Gli operatori del settore sono tutti d’accordo nel dire che “questo è il periodo giusto per accelerare”.

Le voci

Cosimo Elefante, responsabile della transizione al Digitale della Regione Puglia, ingegnere informatico esperto nei processi di data governance e la reingegnerizzazione e semplificazione dei servizi digitali al cittadino, racconta il processo di «riorganizzazione della transizione, ormai da un anno, dopo l’approvazione in giunta nel 2022». «Abbiamo stabilito - racconta il dirigente regionale - 26 interventi per 26 obiettivi. Tra questi c’è anche la sanità digitale, che cambierà la vita a tanti cittadini. Abbiamo studiato sistemi Dsf e Crm, i cittadini dovranno accedere a una scrivania unica, per semplificare, e rintracciare da lì i bandi disponibili, riuscendo anche a capire la propria situazione». Il tutto, poi, finirà in un sistema di Open Data. Gli stessi bandi saranno gestiti da un’unica piattaforma, al contrario di come avviene al momento. «Vogliamo semplificare e riorganizzare i servizi per i cittadini, chiaramente con un occhio alla sostenibilità. E poi c’è il Pnrr, che lascia aperte tante opportunità», spiega Elefante.

A febbraio, peraltro, era nata l’Agenda Digitale Puglia2030. Tra i fondi del Fesr e quelli del Pnrr, le occasioni sono tante. «Le possibilità ci sono - commenta Fabrizio Benvenuto, presidente di Iamcp Italia, chapter italiano dell’associazione internazionale dei partner Microsoft e della sezione Ict di Confindustria Lecce, fondatore di Commed I A -, il problema è capire quanto gli enti pubblici saranno in grado di coglierle, vista la carenza di personale. Le infrastrutture in Puglia sono migliorate, mi riferisco anche alla fibra. Il momento è favorevole. Fin qui abbiamo avuto una crescita lenta e graduale, adesso bisogna accelerare e fare in modo che nei prossimi due o tre anni si possa correre».

«La transizione in altri Paesi è già avvenuta, il Sud è indietro ma questo è il momento di fare sul serio», aggiunge Giovanni Sebastiano, chief financial officer e investor relator del gruppo Exprivia. «La transizione digitale dev’essere innanzitutto un processo culturale - sottolinea il manager -. I modelli di business che funzionano sono già basati sulla digitalizzazione. Faccio due esempi: Airbnb ha superato il fatturato di Hilton, che pure ha svariati hotel in tutto il mondo. Amazon è un colosso dell’economia mondiale. La digitalizzazione non può essere soltanto un modo per fare meglio quello che già si faceva prima, ma dev’essere un modo di fare altro e di guardare avanti». E la Puglia aspetta la propria grande occasione. «Immaginate - dice Sebastiano - un processo di digitalizzazione applicato al turismo. Però è necessario che anche gli imprenditori pensino in questo modo. Di certo è una questione mentale e culturale, non solo di strumenti. Quelli adesso ci sono. Il momento per la Puglia è positivo, ci sono aziende che producono informatica, l’offerta c’è e la domanda sta crescendo». Nel campo Ict si stimano 7mila assunzioni in Puglia entro il 2025. Il settore è in espansione, gli strumenti ci sono. Questa è la sfida del presente, più che del futuro. E l’autunno sarà determinante.