Sport e grandi eventi, Giliberto (presidente Coni Puglia): «A Bari modello vincente»

Angelo Giliberto, presidente del Coni Puglia, Bari si è dimostrata, ancora una volta, all’altezza dei grandi eventi: tanto entusiasmo per la Nazionale di calcio.

«Bari può ospitare qualsiasi tipo di evento: è stato un trionfo, sia a livello di risultato dopo le tante peripezie legate alle presunte scommesse, che a livello di efficienza introdotta da staff di Figc e Comune. Diciamolo chiaramente: il San Nicola non ha molti eguali. Anche Spalletti si è complimentato».

Dal calcio al volley: a settembre, Bari aveva anche ospitato gli Europei di pallavolo.

«Se le nazionali, al di là dello sport, sono eccellenze, lo stesso si può dire del pubblico barese e della città di Bari in ogni sua componente. Ma questi risultati non sono stati raggiunti casualmente. Gli esempi sono molti: Molfetta ha ospitato i campionati di atletica leggera, a Polignano sono ormai un appuntamento costante i tuffi a cielo aperto. C’è un traino anche per il turismo».

Il grande obiettivo, adesso, sono gli Europei 2032: cosa deve fare Bari?

«Bari se la gioca, anche perché nel 2032 la situazione sarà notevolmente migliorata. Una federazione internazionale, prima di decidere, guarda diversi aspetti: tra questi, la distanza tra lo stadio e l’aeroporto e il centro della città. Poi ci sono anche le strutture alberghiere, e in questo Bari eccelle, e tanti altri dettagli rilevanti che possono far pendere la decisione verso un luogo. Entro il 2026, molti stadi verranno commissariati. Io credo che Bari, però, possa aspirare al grande traguardo perché ha tutte le carte in regola».