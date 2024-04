«Ho viaggiato in 107 Paesi: l'Italia è fantastica ma questi 5 Stati sono sottovalutati e dovreste prenderli in considerazione»

Tempo di pianificazione. Dopo mesi di lavoro, sta per arrivare il momento delle meritate vacanze estive e chi meglio di una persona che ha viaggiato in ben 107 Paesi del mondo può regalare qualche consiglio per chi è in cerca di spunti? Attenzione però, questa non è la classifica dei luoghi più belli, ma una lista di 5 posti che meritano una visita se si è in cerca di destinazioni non estremamente popolari e lontane dai bagni di folla.

I consigli di Ash Jurberg, che ha scritto per Business Insider questo intrigante elenco, toccano quasi tutti i continenti. «Destinazioni di viaggio popolari come l'Italia, la Francia e il Messico sono ottime scelte, ma considerate anche la possibilità di visitare queste opzioni alternative a quelle più popolari», ha iniziato a raccontare il giornalista.