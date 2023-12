Natale fuori casa si può: otto milioni e mezzo di italiani, secondo il "focus sul Natale dellʼOsservatorio Turismo Confcommercio con Swg", hanno fatto le valigie per partire per le vacanze. Meta preferita? La montagna, scelta da un Italiano su tre. L'Italia vince, almeno per ora, sulle destinazioni estere.

