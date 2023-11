Qual è l'università pubblica italiana nella quale il voto medio di laurea è il più alto? E' la Iuav di Venezia. Il dato viene fuori incrociando i numeri pubblicati da AlmaLaurea. In Italia il voto medio alla laurea per gli studenti è di 104 su 110. In Puglia tutti gli atenei sono al di sopra.

Di seguito le classifiche e le statistiche di Almalaurea.