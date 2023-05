Il Genoa lancia la volata per la A. Tra 90' potrebbe già essere promosso in Serie A, ma a patto che riesca a fare almeno un punto in più del Bari. Mignani è convinto di poterci ancora provare. A 270' dalla fine del campionato di Serie B, i giochi per la seconda promozione sono ancora apertissimi, per quanto il Grifone parta da una posizione di assoluto vantaggio.

Ecco i calcoli e gli scenari per la A.