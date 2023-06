L'inflazione fa lievitare i prezzi di alloggi, cibo e ristoranti. Rincari, una città pugliese è seconda in Italia

Alloggi, ristoranti, cibo e bevande: l'inflazione cresce e i prezzi arrivano alle stelle. Ma i costi di beni e servizi non crescono ovunque allo stesso modo: l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città con i maggiori rincari elaborando gli ultimi dati Istat pubblicati ieri relativi all'inflazione tendenziale di maggio. E, sorpresa: in top ten per quel che riguarda i rincari al ristorante c'è anche una città pugliese.

SCOPRI QUAL E' NELLE SCHEDE A DESTRA