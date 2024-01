Clima rigido e tempo soleggiato in Puglia. Peggioramento da inizio settimana. Le previsioni meteo

Clima rigido e tempo soleggiato in gran parte dell'Italia con l'arrivo della nuova tempesta Hipolito. Nel weekend tempo variabile in Puglia con nuvolosità irregolare e qualche locale piovasco sabato tra il Molise e il Gargano, non esclusi anche sui settori centrali pugliesi. Ventilazione tesa settentrionale in attenuazione soltanto da domenica. Possibile peggioramento all'inizio della prossima settimana ma sono necessari ulteriori aggiornamenti. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.