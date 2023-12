Al via "Primo appuntamento hotel", dieci puntate per il dating show girato nel Salento

Parte martedì 2 gennaio alle 21.20 la trasmissione "Primo Appuntamento", il dating show fenomeno di Real Time condotto da Flavio Montrucchio che, per questa edizione "hotel" è stato girato interamente in Puglia, nel Salento per la precisione. Dopo ben sette stagioni classiche e i due spin off Crociera, da gennaio in onda una versione Primo Appuntamento Hotel tutta nuova, ambientata in un resort di lusso tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca. Qui 60 nuovi single in cerca dell'anima gemella avranno la possibilità di conoscersi più a fondo, anche oltre la tradizionale cena al buio.

Leggi le schede a destra