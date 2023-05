Manfredonia-Gallipoli sarà la finale per la Serie D. Dominati i due gironi, era la partita designata. Regolamento e sede

È un peccato che una sola potrà andare in Serie D. A conti fatti la meriterebbero entrambe, anche perché hanno perso soltanto una volta in campionato. Il Manfredonia e il Gallipoli si giocheranno la promozione in 90', rispettivamente prime nel girone A e nel girone B di Eccellenza pugliese. Ieri al Manfredonia è bastato un pareggio contro il Bisceglie, in un Miramare stracolmo, il Gallipoli ha schiantato l'Ugento nel derby tutto salentino (3-0).