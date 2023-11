Meteo, arriva il vero freddo: neve e gelate al Nord. In Puglia sole almeno fino a mercoledì, poi arriva la pioggia

Arriva il vero freddo. Una nuova fase di maltempo è attesa sull'Italia. Intorno a metà della settimana ci sarà un secondo afflusso freddo che potrà portare qualche valore mattutino negativo anche nelle basse valli del Centro e in quelle appenniniche.

Incipit nella giornata di lunedì quando nubi e qualche pioggia interesseranno l'area tirrenica. Però solo tra martedì e mercoledì il vortice riuscirà ad organizzarsi meglio e a portare fenomeni di una certa importanza che potranno risultare anche forti e a carattere temporalesco. In Puglia la situazione dovrebbe essere diversa, almeno ad inizio settimana, con cielo sereno e temperature massime in ulteriore lieve aumento, attese punte di 19 gradi lungo le coste. Già martedì però dovrebbero iniziare a vedersi le prime nuvole: la pioggia arriva invece a partire da giovedì. Ecco le previsioni meteo.

