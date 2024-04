Ondata di freddo, crollo delle temperature anche in Puglia. In arrivo piogge e temporali: ecco dove e quando

Ancora freddo sull'Italia. Dopo il caldo anomalo che ha caratterizzato la prima parte di aprile, facendo registrare record di temperature in tutta Europa, un'ondata d'aria fredda raggiungerà la nostra penisola, portando anche un aumento dell'instabilità, soprattutto al Centro-Sud. In Puglia le previsioni annunciano un significativo cambiamento della circolazione atmosferica, impulsi d'aria fredda in discesa dal Nord Europa apriranno una fase più dinamica ed instabile, condita da un sensibile abbassamento delle temperature. Tempo instabile almeno fino alla fine della settimana, piogge alternate a fasi asciutte.

