Comprare casa, quanti anni ci vogliono: un'impresa impossibile, la classifica

Quanti anni ci vogliono per acquistare? Ener2Crowd.com, la piattaforma e app numero uno in Italia per gli investimenti e il risparmio green, ha condotto una nuova indagine sui tempi medi necessari per l’acquisto di un

«Basandoci sui più recenti dati Istat, abbiamo aggiornato i dati sulle retribuzioni medie degli italiani, analizzando in dettaglio la situazione di 107 città e calcolando su tali parametri la capacità di risparmio dei nostri connazionali. Abbiamo poi incrociato i risultati con i prezzi medi degli immobili rilevati ed aggiornati a marzo 2023 dal portale Immobiliare.it per calcolare il tempo medio necessario per l’acquisto di una proprietà di 100 metri quadrati» spiega Giorgio Mottironi, CSO e co-fondatore della società benefit Ener2Crowd nonché Chief Analyst del GreenVestingForum, il forum della finanza alternativa verde.

Lo scenario preso in esame vede i giovani sempre più distanti dalla possibilità di acquistare un appartamento e quando ci riescono sono costretti ad indebitarsi per un’intera vita: ecco la classifica e anche in Puglia la situazione non è rosea.