Termini per la decarbonizzazione confermati per il 2025 e niente conversione a gas per Brindisi e Civitavecchia. Sono emersi soprattutto nella conferenza stampa successiva alla presentazione del nuovo piano industriale di Enel pochi piccoli dettagli sulle intenzioni della società elettrica per il sito di Cerano, che oggi ospita la centrale a carbone “Federico II”.