Brindisi, nuovi parroci nell'Arcidiocesi: ecco chi sono e dove andranno

Nuove nomine nella Diocesi di Brindisi. Ad annunciarle attraverso una nota stampa lo stesso Vescovo di Brindisi, monsignor Intini. Il primo cambio è previsto nella chiesa dell'Ave Maris Stella al quartiere Casale. Nell'esprimere profonda gratitudine ai Frati Francescani Minori Cappuccini, che dal 1949 a tutt’oggi, hanno retto la Parrocchia, il Vescovo ha annunciato il ritorno di don Adriano Miglietta parroco per anni della Basilica Cattedrale di piazza Duomo. Quest’ultimo sarà affiancato, in qualità di collaboratori, dai sacerdoti Giorgio Nacci e Francesco Cisaria. Quest'ultimo diviene anche Rettore della Chiesa di San Benedetto in Brindisi.

Fino all’immissione canonica del nuovo parroco, sarà amministratore parrocchiale il sacerdote Giovanni Prete.

Leggi accanto gli avvicendamenti nelle parrocchie