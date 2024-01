Autonomia differenziata, la protesta: sindaci e cittadini in piazza in Puglia per dire no

Nel giorno in cui il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata è approdato nell'aula del Senato, anche a Bari è in corso una protesta davanti alla prefettura, come in altre 28 città italiane.

In piazza ci sono alcuni sindaci del movimento Recovery Sud, fra i quali quelli di Ruvo, Pasquale Chieco, e di Corato, Corrado De Benedittis. Fra gli altri ci sono anche il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro, la presidente del Consiglio regionale pugliese Loredana Capone, il segretario regionale del Pd Puglia, Domenico De Santis, il presidente dei Socialistideuropa, Onofrio Introna, e il segretario generale di Flc Cgil Puglia Ezio Falco. Il presidio è stato organizzato dal Comitato contro ogni autonomia differenziata per l'unità della Repubblica e l'uguaglianza dei diritti e dal Tavolo nazionale No Ad del quale fanno parte anche Recovery Sud, Anpi e sindacati di base.