Anti-Covid e antinfluenzale, via ai due vaccini nella stessa seduta. Over60, richiamo da fine anno

Terza dose anti-Covid inoculata in un braccio e, nella stessa seduta, la fiala di farmaco antinfluenzale somministrata nell’altro. In Puglia si parte con la co-vaccinazione. E ieri a sottoporsi per primi alla doppia seduta di immunizzazione anti-Covid e antinfluenzale sono stati 50 operatori sanitari - medici, infermieri e oss - del Policlinico di Bari. «Ma con buona probabilità già a partire dal 25 ottobre, in concomitanza con l’arrivo della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati