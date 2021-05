Vaccini, la Puglia prosegue con i 69-60enne. Entro fine maggio coperto il 75% con prima dose. Limite a un solo caregiver per vulnerabili

Le Asl pugliesi possono proseguire la campagna vaccinale delle persone di età compresa tra i 69 e i 60 anni, con l'obiettivo di coprire il 75% di questa fascia, con la prima dose, entro il 31 maggio. A breve sarà predisposto un form, sul sito La Puglia ti vaccina per raccogliere le ulteriori adesioni alla vaccinazione. Proseguono inoltre le somministrazioni della prima dose di vaccino anti Covid a tutte le persone «estremamente vulnerabili», ma viene temporaneamente limitata a uno solo dei loro caregiver/familiari; mentre per i minori «estremamente vulnerabili» la vaccinazione dei caregiver e dei familiari conviventi deve essere assicurata a entrambi i genitori, ai tutori, agli affidatari e a due familiari conviventi.

Il completamento degli over 70

Per quanto riguarda la campagna vaccinale delle persone di età compresa tra i 79 e i 70 anni, i direttori delle Asl devono assicurare il catch‐up dei soggetti che non hanno ancora aderito alla campagna, per incrementare il risultato di copertura fin qui raggiunto (67% per 1 dose). La Regione intende inoltre incrementare la copertura fin qui raggiunta (88% per 1 dose) degli over 80, completando il 95% del target vaccinato con la prima dose entro il 15 maggio; stessa data fissata per il completamento della campagna vaccinale degli «estremamente vulnerabili» in carico ai medici di medicina generale.