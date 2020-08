Unisalento, innalzata la soglia esentasse per matricole e fuori corso

Ultimo aggiornamento: 09:27

Un tesoretto di 2.297.745,08 e l'estensione della no tax area fino a un reddito di 25mila euro. Queste le novità del Consiglio di Amministrazione dell' Università del Salento , che si è riunito prima della pausa ferragostana. Innanzitutto il bilancio dell'esercizio finanziario 2019 che si chiude con un utile di esercizio che supera i due milioni di euro. Ma la novità più importante, che riguarda migliaia di famiglie, è l'estensione dell'esonero totale delle tasse per una platea molto più numerosa di studenti.La nuova soglia esentasse è stata innalzata a 25mila euro per le matricole e per gli studenti fino al I anno fuori corso. Ma l'agevolazione viene estesa anche agli universitari al II anno fuori corso, che siano meritevoli. Inoltre, è stato limitato l'importo dell'eventuale sanzione per ritardato pagamento al valore della contribuzione dovuta. Insomma, una serie di misure - apprezzate anche dalle associazioni studentesche, che si sono battute per ottenere questi risultati - legate anche alla pandemia da Covid-19 e alla crisi che ne è scaturita. L'iniziativa punta, infatti, a venire incontro alle mutate esigenze delle famiglie dopo le gravi difficoltà economiche dell'ultimo periodo. Il carico contributivo è stato comunque ridotto per l'intera durata degli studi con un sistema premiale per gli studenti meritevoli, indipendentemente dall'Isee.Anche altre le novità licenziate dal CdA di UniSalento. Tra queste la ripartizione delle dotazioni finalizzate secondo la seguente partizione: 84.640,00 euro, di cui 60.058,28 derivanti dai contributi del 5 per mille per la ricerca anno 2018, per il finanziamento degli scavi; e 57.814,56 euro per le iniziative dei Dipartimenti di Beni culturali, Studi umanistici, Scienze e Tecnologie biologiche ed ambientali, Ingegneria dell'Innovazione e Matematica e Fisica Ennio De Giorgi.Approvato pure il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 e, in particolare, il Piano di Reclutamento del Personale Docente e la Situazione di contesto. Il CdA ha anche autorizzato il versamento al Cus(Centro Universitario Sportivo) e al Cusi (Centro Universitario Sportivo Italiano) del saldo per l'anno 2019 e dell'anticipazione annua 2020. Nella seduta del 5 agosto scorso sono state anche attribuite le risorse libere destinate agli studenti per l'anno 2019 per il finanziamento dei compensi di cui all'art. 68, comma 5, della Legge n. 633/1941, dovuti alla Siae a titolo di diritto d'autore per le riproduzioni effettuate nelle Biblioteche di Ateneo nell'anno accademico 2019/2020; e per il finanziamento del rinnovo della convenzione tra UniSalento, Adisu, Sgm e Comune di Lecce per il servizio di trasporto agli studenti iscritti all'Università del Salento dal 30.06.2020 sino al 31.12.2020.Via libera, poi, al piano di comunicazione per l'anno 2020, proposto dal delegato alla Comunicazione, professor Stefano Cristante di concerto con l'Ufficio Comunicazione e l'Urp. La campagna divulgativa replica in parte quanto già sperimentato lo scorso anno con l'aggiunta di alcune novità. In particolare, si prevedono nuove strategie di posizionamento del marchio d'Ateneo e lo sviluppo di azioni per la comunicazione sui social. Infine, l'ok al Progetto Erasmus+ Virtual Exchanges (anno 2020). Il rettore Fabio Pollice ha informato il consesso che tale progetto rappresenta un'innovativa e accessibile modalità di apprendimento interculturale rivolta ai giovani tra i 18 e i 30 anni che risiedono in Europa e nel Sud del Mediterraneo, mirato a rafforzare la politica di vicinato dell'UE.