Dalla Gallipoli-Lecce alla Statale 16: il controesodo manda in tilt il traffico in Puglia

Traffico, lunghe code sotto il sole e arterie in tilt. È un sabato nero per le strade italiane e quelle pugliesi non fanno di certo eccezione. La responsabilità - si fa per dire - è del controesodo. In tanti oggi hanno programmato la partenza per tornare al Centro-Nord dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza nelle località turistiche più rinomate. E in tanti si muovono in auto, soprattutto se si tratta di vacanze balneari.

In mattinata si segnalavano lunghe code sull'Autostrada A14 (Taranto-Bologna), andando verso Nord. Ma non solo. Sempre in direzione Nord code sulla Statale 101 (Gallipoli-Lecce), all'altezza di Lequile, con diversi chilometri di fila per imboccare la tangenziale di Lecce e in Salento sulla Statale 274, all'altezza di Melpignano. Rallentamenti e traffico notevole all'ingresso e all'uscita di Bari.