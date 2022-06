Siccità e incendi, danni per cento milioni a frutta e verdura

Con l'anticiclone Caronte proveniente dall'Algeria che sta invadendo la Puglia con picchi fino a 43 gradi e la siccità che morde da mesi, «bruciano frutta e verdura nei campi con una riduzione della produzione di oltre il 20% già a giugno». È l'allarme lanciato dalla Coldiretti Puglia.

Costi per l'irrigazione alle stelle

«A risentire è tutto il settore agricolo nel 2022 divenuto rovente - sottolinea Coldiretti Puglia - con la frutta e la verdura in campo bruciate dal solleone e i frequenti incendi in Salento e nel foggiano. Stanno soffrendo il caldo gli animali nelle stalle, dove le mucche per lo stress delle alte temperature stanno producendo fino al 30% circa di latte in meno rispetto ai periodi normali, mentre il calo delle rese hanno ridotto la produzione dell'alimentazione degli animali, come orzo e piselli proteici. I costi sono schizzati alle stelle per l'irrigazione di soccorso e per la necessità di gasolio - aggiunge Coldiretti Puglia - per tirare l'acqua dai pozzi, azionare trattori e mietitrebbie per raccogliere il grano e per tenere in funzione h24 ventilatori e doccette refrigeranti nelle stalle per aiutare le mucche a sopportare meglio la calura. Una situazione che fa salire ben oltre i 100 milioni di euro il conto dei danni provocati nel 2022 all'agricoltura pugliese per il caldo e la siccità soprattutto per le quantità e la qualità dei raccolti con le avversità da sole e scottature dei prodotti agricoli che non sono più assicurabili».