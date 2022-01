Scuola, Emiliano torna nella chat dei genitori: «Non siete obbligati al ritorno in classe»

Michele Emiliano ci riprova: così come accadde a marzo del 2021, il governatore torna a parlare direttamente ai genitori perplessi dal rientro a scuola. Con un post, prima pubblicato e poi cancellato da una chat di genitori, promette sostegno alle famiglie che nei prossimi giorni vorranno far studiare i figli in Dad, non mandandoli a scuola in presenza.

Il messaggio del presidente

Inutile dire che anche una volta cancellato, il messaggio ha fatto il giro degli smartphone pugliesi. La linea del governatore non è certo un mistero: nei giorni scorsi infatti Michele Emiliano aveva più volte sconsigliato il rientro in presenza in piena pandemia ma aveva anche chiarito di non avere gli strumenti giuridici per emanare un'ordinanza. Nel messaggio ai genitori, Emiliano ha voluto ricordare il suo «personale convincimento giuridico. Durante una pandemia globale, nessuno può essere obbligato al rischio di contagiarsi, se esiste un mezzo per ridurre il rischio. Persino i lavoratori essenziali non possono essere obbligati ad esporsi al contagio senza mascherine, tute, guanti e maschere. Quindi - ha rimarcato il presidente della Regione - chi non vuole prendersi il rischio non è obbligato ad andare a scuola. E la Dad riduce moltissimo il rischio di contagi».

Il passaggio sul Tar

«Questo diritto - prosegue Eiliano - viene attualmente riconosciuto solo agli studenti fragili e spero anche agli studenti conviventi di altri studenti fragili. ma secondo me questo diritto spetta a tutti, anche che coloro che non vogliono andare a scuola nell’eserciziyo del loro diritto alla salute. in questo caso di fronte al rifiuto della dad da parte dei dirigenti scolastici, le famiglie potrebbero impugnare il diniego davanti al Tar».