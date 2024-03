​Ryanair celebra 20 anni in Puglia e annuncia novità: ecco le nuove destinazioni per l'estate da Bari e Brindisi

Ryanair ha annunciato oggi (6 marzo) il suo nuovo operativo record in Puglia per l’estate ’24, con oltre 800 voli settimanali su 80 rotte, tra cui 10 nuove entusiasmanti destinazioni: Atene, Barcellona (G), Dubrovnik, Danzica, Malaga, Katowice, Rodi, Tirana, Tolosa e Trieste. Questa crescita senza pari è sostenuta dall'impegno di Ryanair in Puglia, con 5 aeromobili basati, per un investimento di 500 milioni di dollari e sostenendo oltre 3.400 posti di lavoro nella regione (inclusi impieghi ben retribuiti per piloti, assistenti di volo e ingegneri).

Ryanair festeggia anche i 20 anni di attività in Puglia, dove si conferma la compagnia aerea in più rapida crescita, passando da 0,2 milioni di pax dall'inizio delle operazioni a oltre 4,3 milioni di pax trasportati quest'estate.

L’operativo sulla Puglia per l’estate ‘24 di Ryanair offrirà: