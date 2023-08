Roberto Vannacci, il generale accusato di omofobia, non sarà ospite de La Piazza a Ceglie. «Connotazione politica, declino l'invito»

Roberto Vannacci, il generale autore del libro "Il mondo al contrario", che ha suscitato numerose polemiche nei giorni scorsi per alcuni contenuti accusati di omofobia e razzismo, ha deciso di declinare l'invito di domenica sera a Ceglie della kermesse di Affaritaliani "La piazza-Il bene comune".

«Mi è stato fatto l'invito giorni fa per Ceglie Messapica. Non conoscevo bene la manifestazione e avevo inizialmente dato una disponibilità di massima. Poi, vedendo che è una manifestazione che pur essendo promossa da associazioni ha una connotazione politica, ho deciso di declinare l'invito. Mi riservo di comunicare la cosa agli organizzatori».

Così il generale Roberto Vannacci, autore del libro Il Mondo al contrario, in merito alla sua mancata partecipazione alla kermesse di Affaritaliani 'La Piazza-Il bene comunè prevista domenica 27 agosto a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. «La prima presentazione del libro è prevista il 9 settembre in Versilia e un'altra alcuni giorni dopo, ma le sto ancora valutando, visto il clamore mediatico», ha specificando Vannacci.

La polemica

La consigliera comunale di opposizione, Isabella Vitale (gruppo Radici), aveva protocollato una richiesta di ritiro finanziamento pubblico indirizzata al sindaco Angelo Palmisano e all'assessore Antonello Laveneziana.

Gli altri ospiti

Il Comune aveva elargito 15mila euro per la kermesse.

A «La Piazza - Il bene comune» partecipano anche i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Gli altri ospiti dell'evento sono Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Antonio Misiani, Partito Democratico; Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle; Cateno De Luca, Leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina; Carlo Calenda, Azione; Matteo Zoppas, Presidente Agenzia Ice Stefano Bisi, giornalista e scrittore e Fabrizio Cicchitto, già senatore e capogruppo del Popolo della Libertà alla Camera dei deputati