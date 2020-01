Regionali, l'annuncio di Renzi: «Non sosterremo Emiliano e presenteremo un nostro candidato»

Lo strappo di Italia Viva è definitivo: in Puglia i renziani non sosterranno Michele Emiliano, rompono con il Pd e presenteranno un proprio candidato alle elezioni regionali di primavera. L'annuncio è di Matteo Renzi, ex premier e leader del movimento. Il nome, spiega, sarà annunciato a febbraio, dopo le elezioni in Emilia Romagna e Calabria. Resta ora da capire se la neo-coalizione dei renziani calamiterà l'interesse della restante ala critica del centrosinistra in rotta di collisione con Emiliano. Il governatore pugliese domenica ha vinto le primarie di centrosinistra, imponendosi con il 72,9% (circa 80mila votanti complessivi) su Fabiano Amati, Elena Gentile e Leonardo Palmisano. Emiliano sarà sostenuto dal Pd, nonostante una parte dei democratici abbia aspramente criticato il governatore e le stesse primarie.

Le parole di Renzi. L'ex premier ne ha parlato durante "L'aria che tira", su La7, affrontando il tema dei rapporti tra Iv e Pd. «Per esempio in Puglia il Pd appoggerà Emiliano. Guardo la storia e dico: la Puglia di Emiliano è l'emblema di un'alleanza culturale tra il grillismo e quella parte di sinistra che non amo troppo. Vi ricordate cosa diceva Emiliano di noi su Ilva? Diceva che noi "ammazzavamo i bambini", quando invece il nostro unico obiettivo era rimettere a posto quella acciaieria e dare benefici ambientali alla città di Taranto». Renzi cita anche i casi Tap, xylella, PopBari: «Se vuoi l'autosufficienza energetica, devi portare il gas. La xylella, la Banca popolare di Bari che secondo loro non doveva essere trasformata in spa». «In Puglia, non so se vinceremo o perderemo, avremo un candidato diverso da Emiliano e da Fitto. Sarà un candidato che farà campagna per la Puglia. Il punto è chi fa le cose per creare posti di lavoro e non sussidi», commenta Renzi distinguendo le strategie in Puglia da quelle in altre regioni (la Toscana, per esempio: qui Italia viva sarà alleata del Pd in primavera). «Annunceremo il candidato pugliese a febbraio, dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna».

Ultimo aggiornamento: 14:26

