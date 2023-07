Esplode il mercato delle case vacanza in Puglia. Dalla rendita, sempre più alta, dei proprietari - in attesa che entri in vigore la nuova legge che limiterà gli affitti brevi nei centri storici - alla compravendita in crescita. Il report di Tecnocasa sul mercato immobiliare turistico in Italia restituisce una fotografia che vede la Puglia in crescita, con il +1,8% nell’ultimo semestre del 2022. E ridisegna, almeno in parte, anche la geografia del mercato pugliese: tiene il Salento, con buoni risultati per lo Ionio all’altezza delle marine di Nardò, ma è boom per le località a Sud di Bari. Polignano a Mare ha fatto registrare una crescita dell’8,5%. E anche Monopoli raggiunge risultati straordinari.

Il rapporto spiega come a Polignano i prezzi restano stabili, e i flussi turistici hanno portato un fermento importante, con sempre più gente interessata all’acquisto della seconda casa. «Si tratta di investitori del posto o al massimo in arrivo dalla provincia di Bari. Impiegano capitali medi che vanno da 130-150 fino a 160-170 mila €, a seconda delle condizioni e per acquistare bilocali che si possono affittare a 100-110 € al giorno oppure a 4.000 € nei mesi di luglio e agosto». Le aree più appetibili? «Il lungomare Domenico Modugno, recentemente impreziosito dalla realizzazione di un’ampia area pedonale realizzata in largo Gelso, l’omonimo quartiere e il Borgo Antico. La pedonalizzazione dell’area insieme all’apertura di un sottovia, prolungamento di via Conversano, che l’ha resa più accessibile ha suscitato un notevole interesse da parte delle attività commerciali intenzionate ad aprire punti vendita». Da tener presente, poi, la vicinanza con altre località turistiche: da Castellana Grotte ad Alberobello, Ostuni e Martina Franca. I prezzi a Polignano vanno dai 2.000 euro ai 3.000 euro al metro quadro per le abitazioni con vista mare. E c’è anche chi compra i terreni edificabili (da 5 a 12 euro al mq).

Da Monopoli al Salento

A Monopoli, invece, crescono proprio i prezzi: +8,6%. Qui il mercato ha una diversa natura, perché non si apre ai soli investitori locali. Sempre più sceso la città sull’Adriatico attira anche imprenditori stranieri. E cresce anche la ricerca della prima casa. Sulla villa per la vacanze emerge una tendenza: cercare a un paio di chilometri dal mare, anche perché le soluzioni a ridosso della costa sono poche. «Il centro storico di Monopoli si è riqualificato negli ultimi anni grazie ad una serie di interventi di recupero delle abitazioni presenti. Le quotazioni in centro storico oscillano da 2000 € al mq per le tipologie da ristrutturare fino ad arrivare ad oltre 3000 € al mq se l’immobile presenta particolari finiture o gode della vista e della vicinanza al mare. Si prediligono le abitazioni caratteristiche con volta a stella, a vela o a botte. Piacciono anche quelle indipendenti, situate nella campagna, così come i casali e i rustici o trulli acquistati soprattutto come casa vacanza o per finalità turistiche. Si accorda una maggiore preferenza alle soluzioni posizionate nelle contrade più servite. Numerose le nuove costruzioni presenti sul territorio di Monopoli (al di fuori del centro storico) con valori medi intorno a 2000-2500 € al mq. A questa tipologia sono interessati soprattutto coloro che acquistano la prima casa», si legge nel report di Tecnocasa.

E il Salento? Tutto sommato tiene. I valori immobilari hanno subito una contrazione dello 0,2%. Di fatto i prezzi restano stabili. Anche se sono in espansione i mercati di Nardò (centro storico), Santa Maria al Bagno e Santa Caterina. Secondo il rapporto sempre più americani e inglesi acquistano case con volta a stella nel centro storico della cittadina sullo Ionio. E anche a Gallipoli arrivano inglesi e americani, soprattutto per le case del centro storico. Sul mare, invece, le località più richieste sono Baia Verde, Lido San Giovanni e Rivabella. E l’offerta c’è, anche perché i residenti tendono a vendere per spostarsi in zone meno centrali ma più lontane dalla movida selvaggia dei mesi estivi. E il mercato, di conseguenza, cresce.