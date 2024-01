Atterrata a Bari la signora 52enne originaria di Triggiano, rimasta ferita la notte di Capodanno a Tirana da un proiettile vagante. La direzione del Policlinico ha predisposto il posto letto presso la chirurgia toracica dove la paziente è stata ricoverata.

La Regione Puglia ha attivato il trasferimento in elicottero dall'Albania in Italia della 52enne ricoverata a Tirana dopo essere stata ferita a un polmone da un proiettile vagante la notte di capodanno. Un elicottero 'Aw 169 Leonardo' della società Alidaunia è decollato questa mattina per raggiungere l'aeroporto di Tirana, dove la paziente, originaria della provincia di Bari, è stata prelevata e trasportata al Policlinico del capoluogo pugliese. A bordo dell'elicottero viaggia una equipe sanitaria composta da medico anestesista e infermiere di area critica.