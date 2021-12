Vaccini, via alle prenotazioni dai 18 anni in su. Scuole: 61 contagi in una settimana

Da oggi in Puglia potranno prenotare la terza dose di vaccino anche le persone da 18 anni in su. Basta collegarsi al portale www.lapugliativaccina.it per prenotare la terza dose purché siano trascorsi 5 mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale oppure, in caso di infezione pregressa, dal primo tampone positivo. Intanto, oggi in Puglia è stato superato il tetto di 6,5 milioni di vaccini somministrati complessivamente dall'inizio della campagna vaccinale anti Covid.

I casi covid tra i banchi di scuola

Nella settimana dal 22 al 28 novembre sono stati accertati 61 casi positivi al Covid nelle scuole del Barese. Nel confronto con le 69 positività emerse nei 7 giorni precedenti, «si conferma basso e dunque costante l'andamento dei contagi nelle classi» dice la Asl di Bari. Dal monitoraggio del team scuole Covid dell'Eic, emerge che delle attuali 61 positività, 6 sono state riscontrate tra gli operatori scolastici e 55 tra gli alunni, con una prevalenza di infezioni negli studenti che per età non possono ancora accedere alla vaccinazione.

Dei 61 casi totali, 24 sono stati accertati nelle scuole di Altamura. Nel dettaglio dei casi positivi, distinti sulla base dell'ordine e del grado scolastico, 4 sono riconducibili alla scuola della infanzia, 25 alla primaria, 30 alle scuole secondarie di primo grado e 2 infine nelle secondarie di secondo grado. «Tre dei nuovi positivi - spiega Sara De Nitto, referente Covid scuole della Asl di Bari - sono stati intercettati grazie alla campagna di screening mediante test salivari nell'ambito del progetto nazionale "Scuole sentinella" a cui il Dipartimento di prevenzione sta lavorando dall'inizio dell'anno scolastico con l'obiettivo di dare maggiore sicurezza ai bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni».

Intanto procede spedita la campagna delle terze dosi dedicate agli operatori delle scuole: entro due settimane il Dipartimento di prevenzione ha in programma di portare a termine le somministrazioni di dose booster destinate al personale docente e non docente.