Via alle vaccinazioni a domicilio, in campo 2.700 medici

Da oggi partono le terze dosi di vaccino a domicilio. In Puglia hanno già dato la loro adesione 2.700 medici, ma altri si aggiungeranno sicuramente nei prossimi giorni. Si dà, quindi, seguito all’ accordo siglato l’8 novembre con la Regione, per la messa in atto di un intervento che dovrebbe dare l’accelerata alla somministrazione dei richiami o dosi “booster”. In realtà, in qualche provincia i medici di famiglia hanno già cominciato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati