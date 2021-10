In Puglia reggono porti e trasporti alla prova green pass ma preoccupa la “catena”: «Rischio per la logistica»

Porti e trasporti, la grande paura è passata. Per ora. In Puglia il sistema ha tenuto come avevano pronosticato gli stakeholder ma il timore principale è sempre stato un altro. Cioè quello relativo alla catena, alla filiera, al sistema strettamente connesso in tutta Italia e non solo. Ecco perché le proteste nello scalo di Trieste - ma anche a Genova e Ancona, in misura minore - pongono degli interrogativi importanti nonostante non ci sia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati