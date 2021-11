Covid, in Puglia altri due morti e 239 casi. Taranto è la provincia più colpita

Due morti e 239 nuovi casi - contro i 251 di ieri - è il bilancio del bollettino covid della Regione Puglia. Con la provincia di Taranto che è la più colpita in termini di contagi.

I casi covid divisi per provincia



Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 43

Provincia di Bat: 7

Provincia di Brindisi: 26

Provincia di Foggia: 52

Provincia di Lecce: 33

Provincia di Taranto: 73

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 4





Sono 3.331 le persone attualmente positive, di queste 142 sono ricoverate in area non critica, mentre 19 sono quelle in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia il numero di chi ha contratto il virus è di 274.038, mentre i decessi salgono a 6.847.