Puglia, cala il contagio: solo 4 casi. Ma a Lecce c'è un morto

Ultimo aggiornamento: 17:32

Cala il contagio in Puglia dove oggi, lunedì 17 agosto, sono stati effettuati 920 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 4 casi positivi: 3 in provincia di Bari e 1 in provincia di Foggia.Torna a zero dunque non solo il Salento, dove si è però registrato un decesso a Lecce, ma anche Brindisi, Taranto e Bat.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 268.294 test. 3982 sono i pazienti guariti. 325 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4862 così suddivisi:1589 nella Provincia di Bari;390 nella Provincia di Bat;681 nella Provincia di Brindisi;1268 nella Provincia di Foggia;610 nella Provincia di Lecce;290 nella Provincia di Taranto;34 attribuiti a residenti fuori regione.Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 17-08-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/jC6GnDichiarazione del DG della ASL Bari, Antonio Sanguedolce:“Nella giornata odierna abbiamo registrato 3 nuovi casi di positività al Sars-Cov2. Di questi, una persona di rientro dalla Grecia, un caso di rientro dalla Repubblica Ceca e un caso sintomatico individuato nell’attività di triage in struttura sanitaria. Il Dipartimento di Prevenzione resta impegnato nel lavoro di tracciamento e di sorveglianza epidemiologica”.Dichiarazione del DG Asl Foggia, Vito Piazzolla:“Oggi in provincia di Foggia si registra un solo nuovo caso, di un cittadino straniero presente sul territorio provinciale per il quale è stata attivata la sorveglianza attiva e il tracciamento dei contatti stretti”.