Puglia, i casi aumentano: 213 in un giorno. Incidenza all'1,8%

Tornana salire il contaglio in Puglia dove oggi sono stati registrati 11.623 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 213 casi positivi con una incidenza all'1,8%.

Resta il Salento la provincia più colpita

Dei nuovi casi 61 sono in provincia di Lecce, che si conferma la provincia pù colpita, 36 in provincia di Taranto, 31 sono in provincia di Bari, 31 nella provincia Bat, 27 in provincia di Brindisi, 25 in provincia di Foggia e 3 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. È stato registrato un decesso, in provincia di Brindisi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.923.726 test. 247.212 sono i pazienti guariti e 2.585 sono i casi attualmente positivi,dei quali 94 sono ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.468.